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半年可研發出快篩試劑！侯友宜感謝台康支持抗疫
新北市長侯友宜今下午參訪位於汐止的台康生技，關心新冠肺炎篩檢、藥物及疫苗的製作進程狀況，並代表市民感謝台康支持政府對抗疫情，包括和中研院、國衛院合作，盡速研發快篩試劑。台康生技表示，推估中央合作最快半年可以做出快篩試紙。
台康生技簡報時介紹，台康可提供抗體用於肺炎篩檢，提供載體蛋白用於研發疫苗，且是免費提供，美國國衛院去年前年也曾和台康購買。此外，也可提供抗體做治療藥物。
因為有好的技術平台，可快速進行動物及人體臨床試驗，拿到病毒抗體序列最快5個月可進入臨床。台康表示，希望再全球抗議競賽中，台灣也能做出貢獻。
侯友宜對快篩試劑有興趣，假如可快速、準確的從群聚場所快篩出是否染病，尤其對無症狀患者的預防更有幫助。此外，也好奇疫苗最快何時可以製成，及藥物製作情形。
台康總經理劉理成表示，一般是治療藥物會最先出來，因假設98％重症都可治療，「大家就沒那麼恐慌」，是防疫關鍵。而疫苗要大量打到人體，需要高規格安全檢驗，SARS那時有做好，但病毒沒了，沒派上用場。另外像HIV疫苗，經過30年全球都沒有做出來，有他的困難度。
台康副總暨營運長張志榮表示，快篩試紙可行，推估台灣半年內可以做出試紙。他表示，快篩試紙可用好幾個不同抗體去辨識有沒有感染，談過用5個抗體，中研院老師已經在準備。台康是中段支援，得到中研院研究病毒序列後，2、3個月就可以做出大量抗體，再經由檢驗試劑公司用2、3個月製成試劑，有望在半小時到80分鐘可以反映出顏色。
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