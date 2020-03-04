半年可研發出快篩試劑！侯友宜感謝台康支持抗疫

新北市長侯友宜今下午參訪位於汐止的台康生技，關心新冠肺炎篩檢、藥物及疫苗的製作進程狀況，並代表市民感謝台康支持政府對抗疫情，包括和中研院、國衛院合作，盡速研發快篩試劑。台康生技表示，推估中央合作最快半年可以做出快篩試紙。

台康生技簡報時介紹，台康可提供抗體用於肺炎篩檢，提供載體蛋白用於研發疫苗，且是免費提供，美國國衛院去年前年也曾和台康購買。此外，也可提供抗體做治療藥物。

因為有好的技術平台，可快速進行動物及人體臨床試驗，拿到病毒抗體序列最快5個月可進入臨床。台康表示，希望再全球抗議競賽中，台灣也能做出貢獻。

侯友宜對快篩試劑有興趣，假如可快速、準確的從群聚場所快篩出是否染病，尤其對無症狀患者的預防更有幫助。此外，也好奇疫苗最快何時可以製成，及藥物製作情形。

台康總經理劉理成表示，一般是治療藥物會最先出來，因假設98％重症都可治療，「大家就沒那麼恐慌」，是防疫關鍵。而疫苗要大量打到人體，需要高規格安全檢驗，SARS那時有做好，但病毒沒了，沒派上用場。另外像HIV疫苗，經過30年全球都沒有做出來，有他的困難度。