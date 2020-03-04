室內活動辦不辦？北市府SOP今出爐

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今天下午召開疫情應變小組會議，會中針對北市府大型活動舉辦與否訂定SOP，強調活動舉辦過程，民眾需全程保持一公尺距離，保持空氣流通、不可以是密閉空間、出入口有效管制人員進出、全員量體溫消毒、全程配戴口罩；300人以上活動由主辦單位自行檢核，300人以上活動送北市府觀傳局、衛生局審核。

黃珊珊表示，北市府目前針對市府相關單位舉辦的活動訂出檢核表，檢核項目包括民眾全程需保持一公尺距離、空氣流通、開窗、不能是密閉空間、出入口可以有效管制人員進出、全員需量體溫、消毒才可以進場，且全程需配戴口罩，不過表演活動除外。

黃珊珊強調，最重要的是舉辦活動要「造冊管理」，要知道是誰來參加這場活動，如果一但有民眾確診，要可以知道是誰坐在他附近，另外也禁止設立飲食攤位。

黃珊珊表示，三百人以下活動，由主辦單位自行檢核，三百人以上活動送北市府觀傳局、衛生局做檢查，一但核准通過才可以舉辦；另外室內活動才需要送審，室外活動不用。

北市府衛生局長黃世傑表示，原則上中小型活動盡量不要舉辦，要辦就要符合相關條件，例如出席人員要登記姓名、電話等基本資料。

黃珊珊說，有些活動一定要舉辦，像是都發局的公聽會，因為是法定活動，那就要造冊管理，要說明參加者是誰，雖然有些麻煩，但相信大家可以體諒。