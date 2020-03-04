北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

新冠肺炎疫情持續延燒，這也讓基層醫護人員工作壓力沈重，如今有立委透露，台北市立聯合醫院有高達五十位醫護正醞釀集體請辭，引發熱議。對此，北市聯醫企業工會秘書高若想表示，工會不會知道個別員工離職的理由，僅知這半年來，有員工因聯醫無預警調降績效、中秋等獎金請辭。

工會表示，近來因為疫情，市聯醫有護理人員反映或詢問，擔心被調至收治患者的負壓隔離病房，或從其他院區被徵調到專責防疫醫院婦幼和平院區，工會也就相關配套和醫院溝通。

北市府副市長黃珊珊表示，107年1至3月，聯合醫院總計104人離職，108年同期也有77人，今年截至目前為止則有86人，這是過完年後的正常離職潮，每年都差不多類似數字。

黃珊珊強調，台北市最危險的和平醫院負壓隔離病房26位護理人員，沒有任何一人離職，所以聯合醫院有醫護人員離職不是因為疫情，而是個人生涯規劃，相信每個醫院都一樣。