妙禪新北有6個分會要不要溝通？ 侯友宜：有狀況會勸阻

新冠肺炎持續延燒，新北市政府邀集宗教團體共同簽署防疫聲明，被問到是否會與歸屬內政部管理、妙禪帶領的佛教如來宗做溝通，新北市長侯友宜僅表示，不適當的活動會做勸阻。

由妙禪創立的「紫衣神教」佛教如來宗，儘管歸屬內政府管理，但在新北市有6個分會，為全台最多，且宗教相關人員還會前進校園。

被問到是否會與佛教如來宗進行溝通，侯友宜說，面對防疫才是最重要的優先，若防疫過程中有不適當的行為或活動，都會進行勸阻。

今邀的24個新北宗教團體皆為最大型宗教會，也都願意力挺市府立場，在防疫時刻，不論宗教界或民間團體都要以防疫為最大優先。市府會嚴格把關，若碰到狀況，也會採取動作來勸阻所有妨礙防疫的任何工作。