板橋埔墘區段徵收案今開座談會 最快明年初動工

新北市地政局今針對「板橋埔墘4至7區區段徵收案」，跟150多位地主舉辦座談會蒐集意見，地政局表示，內政部在2年前已公布都市計畫，但因部分地主對開發方式或分回比率有疑慮，將持續與地主溝通，如順利取得共識，最快今年底或明年初動工。

「板橋埔墘4-7區區段徵收案」面積約3.74公頃，位在板橋、中和交界，原本為農業區，土地所有權人約150多位，現況多為鐵皮工廠、私人停車位．地政局預計針對周邊發展狀況，將劃設住宅2.24公頃、公園綠地及道路共1.5公頃，讓都市機能與空間品質更加健全。

部分地主在座談會上指出，若要採取區段徵收，給予的回饋僅41%，跟1至3區當時給予的50%回饋相較少了些，認為應該要採取市地重劃的方式，也有人認為，市府給予的回饋應該要高一點，但也有地主認為，1至3區已經開發完成，4至7區沒有跟上當時的進度，已經太慢開發，應該要盡快動工。

地政局解釋，由於該區段是農業區，按照規定要以區段徵收，且能按照公平性讓每位地主的分回比率維持在41%，如要選擇市地重劃的方式，將無法按照公平性給予補償，且以塭仔圳重劃區為例，就必須取得重劃區全體土地所有權人同意才可開發，且過程冗長，恐要再花費10年才可能開發。

地政局表示，地主也有提及，市府財政狀況比較不好，那不一定要走區段徵收，但區段徵收的流程會比較快，且地主如選擇要按照比例領回土地，依照該區段目前土地市價，一坪約31萬，對地主也有一定保障。