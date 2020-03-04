韓國教會造成疫情擴散 侯友宜：新北宗教團體警覺性高
新北市政府今邀集新北各宗教團體代表，共同簽署防疫聲明，齊心防堵新冠肺炎疫情擴散，對於韓國新天地教會出現「人傳人」感染情況，新北市長侯友宜表示，新北宗教團體的防疫措施已實施一段時間，大家警覺性都非常高。
韓國疫情快速延燒，確診逾半數皆為爆發群聚感染的新天地教會教友，目前韓國新冠疫情確診者已達4335名，死亡26名，其中約有57%為新天地教會大邱分會的相關人員。
針對韓國的疫情，台灣宗教團體是否有警惕？侯友宜說，新北宗教團體在過年後警覺性就很高，
像是三重宗教文化發展協會董事長李乾龍就表示，他過年向神農大帝擲筊請示後，就宣布取消所有大型活動，並把民眾的捐獻用在慈善及防疫事情。
多數宗教都秉持菩薩普度眾生心情，來照顧所有市民，防疫作業已做了一段很長時間，現今又齊聚簽署共同聲明，把六大宣言講得更明確，防堵疫情擴散。
另外，像是宗教活動的共餐、共宿等也已取消或分開，宗教團體在防疫作戰上不會輸給任何民間團體，也感謝在此刻能共體時艱，齊心面對防疫。
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