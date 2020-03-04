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新北宗教團體簽署防疫聲明 暫緩活動還捐436萬防疫基金

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市政府邀集新北市教會、中國佛教會、板橋福音堂等宗教界代表，簽署「防疫六大共同聲明」。記者胡瑞玲／攝影
新北市政府邀集新北市教會、中國佛教會、板橋福音堂等宗教界代表，簽署「防疫六大共同聲明」。記者胡瑞玲／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，為避免疫情擴散並維護民眾健康，新北市政府邀集新北市教會、中國佛教會、板橋福音堂等宗教界代表，簽署「防疫六大共同聲明」，一同推動各項防疫措施。

新北市長侯友宜表示，宗教信仰是許多民眾心靈的寄託，也是安定社會的中堅力量，盼透過簽署共同聲明，與市府協力防堵疫情蔓延，為民眾健康集氣祈福。

也感謝宗教團體因應新冠肺炎疫情，配合停辦或延辦大型宗教活動，更捐助新北市436萬5千元作為防疫基金，並捐贈防疫物資，包含口罩、酒精、額溫槍、次氯酸水及抗菌洗手乳。

新北市道教會理事長謝榮壽說，已持續向所屬2700個團體會員與18000名會員宣導各項防疫注意事項，建議會員評估暫緩辦理大型群聚活動，並由道教會提供必要協助。

其中，三峽台北紫微天后宮暫緩「北三媽遶境活動」、金山金包里慈護宮停辦「二媽回娘家行腳活動」、土城承天禪寺取消朝山活動、拱北殿120週年慶系列比賽活動及三重宏聖宮貧戶救濟物資發放活動延辦。

淡水福佑宮、中和廣濟宮、福和宮、板橋接雲寺、永和保福宮與萬里野柳保安宮等廟宇，也暫緩或取消神明遶境活動。

另外，靈鷲山無生道場線上同步直播共修、線上閉關，佛光山鼓勵信徒線上修持，中和福和宮也推神農大帝聖誕線上祈福。

新北市民政局長柯慶忠表示，暫緩或精簡宗教祈福儀式，並落實環境清潔與通風方式，透過線上直播或視訊祈福等措施，避免人潮群聚感染，維護公眾健康。

疫情 新冠肺炎

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