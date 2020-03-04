新北金山要串連青春山海線拚觀光 轉型溫泉園區

新北市金山區公所今天表示，未來要爭取省道台62線高架接金山、萬里；還要向中央爭取設置新地標情人橋；還要串連魚路古道、修復大路崁步道並打造皇冠海岸自行車道；並把金山青年活動中心轉型為溫泉園區，形成城鎮之心。

觀光旅遊局也計畫在金山、石門規畫四季遊程。局長張其強說，春天可走魚路古道，市府利用中央紓困計畫培訓導覽志工、在地青農、青魚，希望讓他們成為「說故事的人」；夏天可在中角灣衝浪基地、台灣第一個海上國民運動中心參與水上活動。

秋天在金山參加地瓜季，日本北海道有限定的白色戀人，金山的地瓜也是北海岸限定；冬天有金山溫泉季，多元泉質，戶外還有無敵山海美景。

以魚路古道為例，清光緒29年（1903年）舊稱金包里的金山漁民多由這條山路把漁獲送進台北市區販賣，又稱為金包里大路，漁獲之外也運送炭薪、硫礦、牲畜等貨物。