三峽里長與茶農打造「火金姑茶」 喝茶兼保育生態

三峽區安坑里多年來以生態保育做為社區核心理念，營造無汙染環境，使螢火蟲常駐，每年4、5月之際，時不時可見螢火蟲出現在茶園，里長李秋維與當地茶農打造無汙染無光害環境，以螢火蟲為名，共同打造有機栽種「火金姑茶」品牌，推廣安坑有機茶。

三峽區安坑里舊名「小暗坑」，四面環山，每年4、5月，茶園皆可看見螢火蟲蹤跡。安坑里長李秋維在過去服務里民時，耳聞茶園使用過多農藥會破壞當地生態。為了生態保育及安坑里民健康，他卸下當時穩定的工廠工作，聯合當地7個有機茶園，一同投入有機友善環境營造，同時以對環境極為挑剔的「螢火蟲」為名，成立「火金姑茶」品牌。

李秋維表示，起初對有機栽培模式不習慣，因不施用化學除草劑，人工除草費工又費時，後來經過改良場、慈心有機農業發展基金會輔導及當地有機茶農相互交流心得，如今火金姑茶栽培規模已將近1公頃。

火金姑茶主要是三峽特有茶種青心柑仔，製成具有花果香的「碧螺春」及圓潤甜香的「蜜香紅茶」，除了配合農會銷售外，團隊也和臺北大學產學合作，將火金姑茶推上「食在自然團購商鋪」，增加銷售通路。李秋維表示，透過推廣三峽小暗坑自有茶品牌，吸引青年回流共同從事有機茶產業，提升產品價值。