北市南港擋土牆翻新 3D彩繪歷史景點吸睛

位於台北市南港區東新街，附近有列為歷史建築物的「松山醫療所所長宿舍」、「新勝公園」、「南港桂花吊橋」等特別景點，台北市水利處近期美化周邊擋土牆，透過3D彩繪，將當地歷史和景點重現於牆上，翻轉人們對於擋土牆的印象。

台北市水利處表示，進行擋水牆美化工程之前，跟地方溝通，以當地景點作為繪製主題，用3D彩繪等手法來呈現，把「松山療養所所長宿舍」、「新庄埤濕地」、「南港桂花吊橋」及當地人愛去的「新勝公園」等景點全都入畫。

台北市水利處指出，「松山療養所所長宿舍」屬於日治時期高等官第二種官舍，2006年登錄為歷史建築，「新庄埤濕地」周圍緊鄰山麓、生態豐富，常可見到白鷺鷥和夜鷺，至於「南港桂花吊橋」綠意環繞，是座充滿古意的吊橋，當地的南港舊莊茶山不但盛產茶葉，也是日據時期桂花最主要的產地。