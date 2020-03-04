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治療和原技藝競賽撞期 因疫情延期癌症國中生順利參賽
新北市今年國中技藝競賽因應新冠肺炎疫情，延至開學後舉行，自2月26日至今日在新北高工等16校開賽，今年有12大職群、31項主題，有1748位各國中技藝優良好手參賽。其中，鳳鳴國中選手彭鈞煒因改期，而能錯開癌症化療期間，順利參賽。教育局表示，未來因應產業需求，將增設醫護職群競賽。
今年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，國中技藝競賽期程延至開學後才開始，學校開學前一周進行防疫演練，落實校園防疫措施。鳳鳴國中選手彭鈞煒原本因癌症化療時間和原賽期撞期，無法參賽，後因疫情延後比賽，又可順利參賽。
彭鈞煒這次雖然差一點未能獲獎，但能參加電機與電子職群基本應用主題競賽已屬不易。鳳鳴國中表示，彭鈞煒雖然身體虛弱，無法到校上課與培訓，但不放棄仍利用學科題庫及影音檔在醫院練習。
校方表示，彭鈞煒得以如願參賽他高興不已，彭鈞煒不向病魔低頭，夢想是能習得一技之長，製造出夢想機械，例如永動機、臭氧機、時光機等造福人群，他毫不畏懼、堅毅的人生態度令人動容、佩服。
教育局表示，新北市自108年度起投入4年4億打造「贏得未來技職人才」計畫，其中在「扎根技職」方面，強調擴增國中小職能探索場域。
教育局表示，新北市80所國中108學年度校校皆開設技藝教育班，其中7班為技藝教育專班、238班為合作式技藝班、37班為自辦式技藝班，總計開班數達282班。計有超過1萬人次的國三學生選讀技藝教育職群課程，逐漸打破升學至上的印象。
在新北市技藝競賽中獲獎的學生，可在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件。
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