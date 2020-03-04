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屠宰場移工恐釀防疫破口 畜產公司提防範措施

中央社 / 台北4日電

新冠肺炎疫情嚴峻，媒體報導北部某大型屠宰場有200名無證移工恐釀防疫破口。台北畜產公司今天表示，加強屠宰場消毒頻率及出入口貼外語防疫文宣，也請業者提供員工名單造冊。

2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情蔓延，外籍非法移工可能成防疫破口。鏡週刊報導，北部某大型官辦屠宰場約有200名無證移工，可能成防疫漏接對象，且雇主未提供口罩，現場也無外語防疫海報。

對此，台北畜產運銷公司發布澄清稿表示，從2月13日起針對家禽批發市場附屬屠宰場加強消毒，並提高消毒頻率，場區也會每天噴霧消毒，並要求業者配合，才能保護從業人員安全，也持續提醒廠區人員戴口罩、勤洗手，並提供洗手乳等清潔用品供人員使用。

畜產公司指出，會在場區的出入口張貼印尼、泰國、菲律賓、越南及英文的防疫文宣，此外，為避免外籍移工成防疫漏洞，會請業者提供員工名單，以利造冊管理，做好後續防疫工作。

畜產公司表示，家禽批發市場附屬屠宰場共14條屠宰線，目前有52個承銷商承租，由業者自行聘請員工。

了解屠宰場生態的業者提到，屠宰場是由業者向畜產公司承租經營，但因工作型態時間在半夜、還有工作環境不佳等原因，比較難請到一般員工，才會聘用非法移工，目前非法移工約200人。

至於如何防範非法移工成防疫破口，畜產公司表示，先請業者提供員工列冊，短期內會持續加強場區清潔及持續向業者宣導，並張貼各國語言防疫文宣，因取締非法移工涉及層面較廣，期盼其他政府單位協助。

移工 疫情

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