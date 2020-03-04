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防疫旅館是否公開 柯文哲：依中央規定

中央社 / 台北4日電

北市的防疫旅館因未公開地點，使屢次呼籲中央要公開透明疫情的台北市長柯文哲遭質疑是雙重標準。柯文哲表示，目前有9縣市加入，既然要全部一致，就依照中央規定處理。

柯文哲今天出席台北市自編中年級雙語實驗課程教材暨國中雙語教學停課不停學發表會，接受媒體聯訪時，被問到防疫旅館是否公開。

柯文哲說，防疫旅館是中央的計畫，台北市是承辦單位，因資源比較豐富所以先做出來、寫SOP，「如果有9個縣市，就不是只有我們片面決定，這就真的只好順時鐘（時中）了」。

媒體追問柯文哲是否要公開地點，柯文哲說「總不能台北公開，其他都不公開。既然要全部一致，就依照中央規定處理」、「其實我是主張從頭到尾公開，但如果到現在為止，中央的政策是不想這麼透明，那我們就不要自己搞自己」。

柯文哲 北市 疫情

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