小黃司機缺酒精消毒 新北要再爭取配額

新北市長侯友宜昨視察計程車司機服務中心，有司機當場反應缺酒精消毒，新北交通局指出，2月26緊急供3000瓶酒精給新北市計程車客運服務商業同業公會配售至各車行，未來會繼續向交通部爭取酒精配額，確保司機做好防疫措施。

交通局運輸管理科長林詩欽說，交通部2月中已調查各縣市公共運輸的酒精需求數量，新北依據計程車的公會所提需求數量提出申請，事後已提供3000瓶酒精，由於每2周調查一次，新北會再向中央爭取配額。

林詩欽說，目前公車、計程車業者經向交通局提出酒精需求數量，再由交通部通知台酒公司配售，公車或計程車客運業者接獲台酒通知後，就可到營業處領取酒精，配發司機消毒使用。

司機反應缺酒精消毒部分，交通局指出，中央每2周調查各縣市公共運輸消毒用酒精需求數量，新北會依據公會、車行、合作社和個人計程車行使用情形和需求，向交通部爭取足夠的數量。