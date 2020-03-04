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疫情推線上補課非同步視訊 教師憂誤認淪為補習班函授

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市教育局日前請昌福國小教師呂聰賢協助錄製Google Classroom 33段教學影片。圖／新北市教育局提供
新北市教育局日前請昌福國小教師呂聰賢協助錄製Google Classroom 33段教學影片。圖／新北市教育局提供

因應新冠肺炎延燒恐致校園停課，新北市教育局擔心停課過多補不完，在開學前發布停補課評量計畫，推線上折抵。不過，目前新北市高中以下滯留陸港澳學生有229人，據教育局了解，並沒有學生採同步線上教學，大部分仍是上新北市親師生平台，看影片自學。有資訊教師心急，大家誤認線上教學只有教學平台看影片，淪為類似補習班函授，更直言「絕不是技術問題，而是制度問題」。

教育局頒布「各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』停課、補課及定期評量應變計畫」，教育局小教科日前指出，補課仍是實體為主，不過因為新冠肺炎停課標準時間長達14天，擔心遇到重複停課，恐怕到暑假都補不完，因此推出線上補課。

根據教育局該停補課計畫，針對個別學生不能到校上課、部分班級停課，僅要求多宣導線上學習資源；全校性停課才動用到線上視訊補課。對於線上視訊補課，教育局請來專業教師錄製「如何使用線上課程」教學影片。

小教科表示，各校可以參考該標準預訂補課計畫，但也可以遇到停課狀況再訂。各校校內補課計畫如涉及用線上補課要折抵時數，才需教育局把關，一般實體補課不用。因新冠肺炎不能到課者，假別彈性處理。

對於非同步線上視訊補課，有資訊教師心急，因為各大教學平台業者想衝業績，讓大家普遍把線上教學當成只有看影片學習，淪為類似補習班看函授課程，難以真正「互動學習」。

他認為，真正的線上教學，除了有視訊外，還需搭配很多軟體，才能分派教材、討論、繳交作業、評量和補救，做到和實體上課相似，才是真的「停課不停學」。該資訊教師坦言，「補課不是技術問題，而是制度面鼓不鼓勵」。

教育局教育研究及資訊發展科表示，針對滯留生若可以連網路，教師會整理課程地圖，讓學生知道可以去哪裡上完線上課程。不過是輔助，回來教師再針對學生學習狀況，各別實體補課。假如滯留生網路連不到親師生平台，會寄紙本學習單。

停課 教育局

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