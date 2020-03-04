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家禽屠宰場成防疫隱憂？台北畜產公司：已加宣導、消毒
新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，鏡週刊今報導，直擊北部一處大型官辦屠宰場，每天至少700人群聚工作，其中約200名都是無證移工，這些沒有身分的人成了防疫漏接對象，不但雇主未提供充足口罩，工作現場甚至連一張外語防疫海報都沒有。
報導指出，各個「行口」（承銷商）運來的雞、鴨活體，搬進位於一樓的屠宰場內，接著約凌晨12點左右開始屠宰作業，但雇主未提供充足口罩。
台北畜產公司總經理姚量議指出，北市家禽批發市場2月13日起，已加強消毒清潔作業，提高消毒頻率，每日場區清潔後即進行噴霧消毒，確時要求所有業者配合清潔作業，並配合中央宣導政策，張貼文宣，提醒所有人員應做好咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手等事項。
此外，為保護自身與從業人員安全，現場提供洗手乳供所有進出人員使用，降低傳染機率。至於移工的口罩問題，各個「行口」應替移工準備。
畜產公司也指出，因外籍移工不諳中文，公司將增加張貼印尼、泰國、菲律賨、越南及英文等多國語言防疫文宣於主要出入口，讓外籍移工一併加入防疫行列。至於報導指約200名都是無證移工，畜產公司為避免非法外籍移工成為防疫漏洞，將請業者提供員工名單，以利公司造冊管理，做好防疫安全。
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