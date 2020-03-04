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1人得病恐全校感染？學校廚工未獲配防疫口罩惹議

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨台南市議員呂維胤（右一）、李宗翰（右二）、蔡筱薇（左二）今開記者會，要求政府應將位在學校第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。記者鄭維真／攝影
民進黨台南市議員呂維胤（右一）、李宗翰（右二）、蔡筱薇（左二）今開記者會，要求政府應將位在學校第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，國中小延到上周才開學，不過國中小廚工及團膳業者沒有獲配發口罩，卻掌管全台學生午餐，校園防疫恐出現破口，民進黨台南市議員擔心「只怕一人得病，全校感染」，今天要求政府應將位在學校第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。

教育局表示，廚工配戴口罩主要是怕口沫、流汗等衛生問題影響食物品質，與現行的防疫口罩使用時機不同，但之前已有向中央反映過地方的需求，只是現在口罩不足，仍以第一線防疫人員為優先，會再持續向中央爭取。

議員李宗翰表示，因應新冠肺炎疫情，教育部在開學前啟動各校防疫整備，補強學校所需防疫設備與物資，包括口罩、酒精及體溫計等，但開學後卻有學校陳情，表示目前教育部所配給的口罩數量是按學生人數所分配，僅包括教師及學生，廚工未含在配給範圍內。

李宗翰指，台南市有169所國中小午餐由約560名廚工烹調，依照目前專家學者認定新冠肺炎有高度口沫傳染的可能狀況下，卻沒有善加防護，「只怕一人得病，全校數千人一起感染」。

「團膳業者影響更大」，議員呂維胤說，學校營養午餐除了由校內廚工烹飪外，最常見的就是由團膳業者提供，往往一家負責超過10間學校，且有百名員工同時作業，影響範圍恐比廚工更高。

議員蔡筱薇指出，上周衛福部已針對團膳業者放寬， 11縣市團膳工會、95家業者約8000人獲得配發口罩，但這95家業者是否涵蓋台南市所有學校供餐廠商，教育局應明確調查，避免有疏漏。不過，台南市多數學校都仍由校內廚工供餐，因此校內廚工獲分配口罩，教育局還是要加強爭取。

教育局學輔科長陳宗暘表示，目前全體人員每天入校之前都要量測體溫、手部清潔，廚工媽媽也要配合，若身體不適也要進行健康自主管理，不要到學校；中央已有初步配發口罩給團膳業者，今天會做總量調查，針對自備部分再持續向中央反映。

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