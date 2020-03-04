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初春魚（蝦）苗放養 台南動保處籲「健康檢查」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市動保處提供魚苗健康檢查，可幫助業者篩選健康魚苗。圖／台南市動保處提供
台南市動保處提供魚苗健康檢查，可幫助業者篩選健康魚苗。圖／台南市動保處提供

初春3月，南部養殖戶準備放養新一季魚(蝦)苗，台南市動保處呼籲業者，放養前應先做好整池、消毒及做水工作，並進行優資魚苗篩選，落實相關「健康檢查」，動保處並提供諮詢服務，業者可多加利用。

台南市動保處建議飼主，在整池、消毒、放水、去雜魚等工作完成後，可使用無機肥或有機肥培養出豐富動植物浮游生物水生環境，提供必須生物餌料，有助魚、蝦、貝苗存活率。

但要注意，若使用過量肥料或使用地下水為水源，常導致水質中的氨氮過高，反而會對放養魚苗或魚卵有毒性，放養前應做好水質管理以增加養殖效益；看苗時應注意魚群健康狀況，包括體色、泳姿、活力、攝食狀況、及魚群整體表現等

動保處建議魚苗放養前後應注意事項如下：

一、魚苗購入前應先「對水」，包含水溫及鹽度等，買方最好能將魚苗攜回10至20隻先行於魚塭試養2至3天，以確保魚苗適應此水生環境。

二、可先進行魚苗健康檢查，動保處提供病毒性疾病篩檢(包括石斑魚苗虹彩病毒及神經壞死病毒快篩檢驗)及鰓絲、鰭及體表寄生蟲檢查。檢查結果可幫助業者健康魚苗購入前參考。

三、進苗時由圍網、點魚到運輸過程應特別小心謹慎，避免人為操作失誤對魚苗傷害，常見因操作失當導致體表受傷，而繼發感染死亡。

動保處表示，養殖業者若有任何養殖魚疾病防治疑問，可電洽（06）6322899分機12或22或忠義辦公室（06）2130958，有專人提供諮詢服務。

健康檢查 水質

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