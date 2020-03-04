北市府「發言人」數創新高 柯文哲：我對名詞無所謂

台北市長柯文哲近來重整發言體系，除了原有的「一正三副」發言人外，還計畫找民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳智菡入市府，這也讓北市府的發言人數創新高。對此，柯文哲今上午受訪時表示「八字都還沒有一撇」，再說嘛。

柯文哲表示，發言人體系的問題應該要問發言人周台竹，看他怎麼規畫，且人家都還沒有來報名，也還沒有遴選程序，所以再講吧。

至於覺得應該要幾個發言人？擴增發言人數是要彌補哪個區塊？柯文哲則是兩度回答「我也不曉得」；由於總統府也才五個發言人，北市府遭外界質疑發言人數也太多，柯文哲則說，不要緊啊，遇到再講。

柯文哲強調，當市長不用每件事情都要處理，每件事情都要處理的話，就變成總工友了。

不過外界認為，周台竹、副發言人陳冠廷兩人其實鮮少對外發言，為什麼不是調離職務，而是要再新增發言人？

對此，柯文哲說，有啦，每個人都有每個人的功能，其實每天外賓很多，像是美國大使、日本大使的，還是要有專業的發言人去處理。

柯文哲強調，為什麼要這麼計較發言人應該要做什麼事情，自己常常都覺得很奇怪，為什麼大家都對名詞這麼在意，「我都無所謂」。

對於有議員認為，如果是為了防止失言而增加發言人數，那應該是要問管理發言。柯文哲則是笑說「我現在不是減少發言了嗎」。