非法移工恐成防疫破口 柯文哲：主張這段時間「特赦」

新冠肺炎疫情持續延燒，不過目前至少有4萬7千名非法外籍移工在全台活動，被視為有可能出現的防疫破口。《鏡週刊》今報導，指北部一處大型官辦屠宰場，每天至少700人群聚工作，其中約200名都是非法外籍移工，但雇主不僅沒有提供充足口罩，工作現場甚至連一張外語防疫海報都沒有，恐成防疫漏接對象。

對此，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，早在2017年舉辦世大運時，自己就發現台灣至少有五萬個沒有身分證的外勞，但當時是怕被恐攻，所以針對這方面有處理，不過因為也不關我們的事情，是移民署、勞動部在管的，事過境遷，我們也沒有再去處理。

柯文哲表示，這次因為疫情問題又被炒出來，如果只有4個非法移工那還簡單，如果有五萬個，「哇」。

柯文哲說，自己知道這個問題中央還沒有同步，步調還沒有齊一，因為這的確太難處理了，估計最少四萬七千人，這也是大問題，台灣島上有四萬七千個沒有身分的人在活動，這在防疫上是蠻困難的題目。

柯文哲直言，現在臨時要處理也很困難，所以自己主張這段時間叫做「特赦期」，不然要怎麼處理，這對勞動部、移民署，現在是個很難的題目。

不過北市衛生局發函要求醫院一旦發現非法看護員，要通報移民署，被外界質疑做法和中央不同調。

對此，柯文哲說，現在在醫院的看護要求要有身分證什麼的，但問題是，長久以來，如果四萬七千人是社會中一部分的工作人力，突然間抽走這也是有問題，不過目前在市立聯合醫院是有檢查，因為畢竟這是北市府管的，其他醫院、家裡根本就管不到。