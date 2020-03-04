侯友宜：新北市府已做好易地辦公或分流上班的準備

新型冠狀病毒肺炎不斷升溫，中央政府傳出已著手規畫易地辦公，新北市長侯友宜今天表示市府也做好易地辦公或分流上班的準備，第二防疫應變中心已在其中，並表示原則上不會同意辦大型活動，避免群聚感染。

市府昨天起提升新冠肺炎防疫等級，人員進出市府都須量體溫，也關閉部分出入口並規畫進出動線，雖然傍晚下班後人員就撤離，但市府表示還會再調整。

侯友宜說，先前已經要求員工量體溫、勤洗手，也要保持距離，如今進一步嚴格管控，昨天起要求進出市府先量體溫，未來也會隨著疫情升高，不斷嚴格加強，逐步做到位。

萬一市府發生確診病例或府外出現社區感染。侯友宜表示，市府早已規畫備援系統，目前已找好3、4個地方，等確定後再公布 ，也不排除易地辦公可能性，一定會做準備，但最好備而不用，如舊八里區公所就是其中之一。未來易地辦公不會集中，而會分散，新北市防疫第二指揮中心也在規畫中。

市府也考慮分流上班的可能性，侯友宜說，替代方案正在規畫中，分批上班是一種，視訊上班也是一種，市府都預作準備，如電腦資料如何連接家中電腦、如何轉換回覆，都在研議。