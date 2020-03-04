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新北市議員：大學開學後 老師問「日籍學生要隔離嗎」
因應新冠肺炎疫情，多所大專校院本學期延至3月2日開學，新北市議員陳偉杰指出，淡水地區就有5所大學，其中也有日籍學生，而日本疫情不斷，是否由學校勸導日生自主健康管理或隔離14天，另外也請中央提升對日本的旅遊警示。
陳偉杰說，有學校教師問日籍學生是否需要隔離14天，按目前規定是不用，但站在校園防疫、學生安全的角度，是不是也可以讓大學自主，由學校給予日籍學生協助，這是保護自己也是保護他人的安全。
淡江大學秘書長劉艾華說，一切按照政府的規定，目前學校沒有權力要求日籍學生居家檢疫，只能加強防疫措施，進出每個樓館入口都要量體溫，掌握學生的狀況。輔仁大學則說，會請日生自主管理14天再來上課，使用彈性學習方式。
另外陳偉杰表示，根據媒體報導日本疫情緊張，首相安倍晉三馬上呼籲民眾減少外出，實施停止上課，準備頒布特別法，這種狀況下聽到有台灣民眾還要去日本旅遊，真的會緊張，為什麼中央還不提升旅遊警示。
陳偉杰說，選區內有退休長輩去年就安排好初春要去日本旅遊，當然有人退團不前往，但還有民眾認為政府沒有提升旅遊警戒，應該就是疫情還好，還是照既定行程前往日本。
陳偉杰呼籲，目前日本每天確診人數增加、疫情緊急，中央看待新冠肺炎疫情向來主張料敵從嚴，但遲遲不嚴格提升日本旅遊警示，不嚴正勸告國人暫時不要前往日本，到底原因為何，希望指揮中心不要遇到日本就停止不走。
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