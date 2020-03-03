北市文山區兩分局合併案 北市警強調意見與市長一致

台北市長柯文哲強力推動文山一及文山二警分局合併案，媒體報導台北市警察局有不同意見，導致柯文哲大怒甚至卡住警界人事調動。

台北市警察局澄清，指出全國警察機關重要警職人事調整部分，由警政署負責，警政署慣例配合每年1月及7月屆退職缺統案檢討調整，至於今年1月警監屆退職缺到現在未派補部分，警察局強調與市長柯文哲無關。

警察局說，警政署從去年底到現在，未曾交付或徵詢北市警局有關警察人事調整意見，也沒有讓北市警局向柯文哲請示人事調整方案，外傳柯文哲卡全國警察人事部分，與事實完全不符。

警察局根據文山區治安、交通與警察執勤效能及地方民意等綜合評估後，建議兩分局合併意見，與柯市長立場一致，朝儘早完成分局合併方向。