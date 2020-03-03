不畏疫情 戴勝堂厝秘台菜崇德路豪宅區展店

雖然新冠肺炎疫情重挫餐飲市場，但以活蝦料理和招待所式餐廳在台中市闖出名號的戴勝堂，最近把旗下在公益路的餐廳「正月初一」收了，轉而選在崇德路的新興豪宅區展店展店，並取名「厝秘」路線走的是招待所風格的精緻台菜，而且因空間寬、挑高夠，認為不致為疫情煩惱。

戴勝堂的哥哥是就是王品集團創辦人之一的戴勝益，他經營的中山招待所、易鼎活蝦都十分知名，在台中市餐飲界有一席之地。

現在開店，雖像是逆勢操作，但戴勝堂說，事實上早已有從公益路遷出的想法，原因是房租實在太貴了；現在厝秘的房子是自己買的，每月付出的利息只是以前的5分之1，經營壓力小得多，而且遠離了大馬路旁的塵囂，轉進人車稍少的區域內「感覺正邁向成功的道路！」。

厝秘主廚仍是正月初一的張智勇，他有30年的中菜基礎和在五星飯店領廚的經驗，此次為了厝秘走的招待所式風格重新塑造菜單，並以功夫菜、手路湯為核心料理，試運營期即已吸引許多饕客聞香而來。