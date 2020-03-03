好奇隊登台灣區冠軍寶座 挑戰奇幻盃全球邀請賽

第五屆奇幻盃全球Dash and Dot機器人全球挑戰賽，台灣賽區總決賽於2月16日在台大博雅館舉行，有得雙語國中小學由家長林子慧擔任教練，帶著兩名五年級與三年級學生Eric（許捷崴）與Jolie（許捷雯）組成好奇隊（Curiosity team），獲得台灣區9至11歲組第一名佳績，將代表台灣參加全球邀請賽。

這次台灣區總決賽有80多隊報名參加初賽，初審在6到8歲與9到11歲的組別各選出五隊參加總決賽。總決賽參賽隊員可攜帶DIY的素材，並現場公布題目讓隊員現場寫程式碼及製作裝置，80分鐘的準備時間裡，考驗小選手們的團隊分工及合作默契與解決問題的能力。

決賽規定需在八分鐘內將任務完成，選手們莫不絞盡腦汁思考如何使機器人以最佳路徑及工具，將失落之城內的木材繞過石頭及鳥巢移至定點。兄妹倆一拿到題目，旋即展現平日在家討論的方式，分配工作，並直接在比賽地墊上走位以確認路徑的規畫，接著開始用Blockly來寫程式以及利用樂高積木與紙板做推木材的工具。

工作完成後，兩人再練習上台簡報的內容，說明思考及解決任務的歷程。好奇隊在40秒內即完成任務，零失誤的表現令評審們及在場選手驚嘆不已。

教練，同樣也是兄妹倆母親的林子慧表示，兄妹以電影「野蠻遊戲」為靈感設計故事，機器人從垃圾山出發，經過紙板城市，抓小偷、過橋等過程，發現了通往失落世界的大門，最終透過移動大樹，拉動滑輪，將大門打開。藉由此機器人比賽，能培養孩童們邏輯思考及程式設計的能力，規畫場景擺設及路線時，在反覆測試的過程中，更訓練抗壓性。