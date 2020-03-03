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台北市動物園：視疫情發展 優先關閉室內場館

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市立動物園表示，早於228連假前，進入動物園的民眾，已強制量體溫，若額溫超過37.5度，將婉拒入園。圖／本報資料照
台北市立動物園表示，早於228連假前，進入動物園的民眾，已強制量體溫，若額溫超過37.5度，將婉拒入園。圖／本報資料照

新冠病毒疫情升溫，前往兒童新樂園的民眾，即日起全面量測體溫，且室內活動場館先暫停開放營運，同樣遊園熱點的台北市立動物園表示，早於228連假前，進入動物園民眾已強制量體溫，若額溫超過37.5度，將婉拒入園，但目前沒有管制入園動線管制、關閉室內場館等，將視疫情發展做相對應調整，例如爆發社區感染，就會優先關閉室內場館。

動物園表示，在288連假前，已強制實施量體溫，若民眾額溫超過37.5度，將婉拒入園，並呼籲民眾做好自主管理，且同仁會定期消毒公眾場域、擦拭電梯按鈕等。

動物園指出，園方持續觀察疫情，視情況做出相對應措施，例如之前禽流感高峰期，若動物園的30公里範圍內養雞場出狀況，動物園的鳥園就會關閉，目前動物園暫無管制入園動線管制、關閉室內場館等，若疫情升溫，像爆發社區感染，就會優先關閉室內場館。

動物園 疫情 社區感染

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