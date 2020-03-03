打造最大全齡化公園 新北堤坡滑梯樂園4月搶先露面

新北大都會公園有許多好玩的休憩設施，前年啓用第一座堤坡地景溜滑梯， 去年設置瀑布滑草場，今年打造可愛的獮猴滑梯將在4月露面。

自2018年第一座堤坡地景溜滑梯啟用，成為熱門遊戲景點後，新北市高灘地工程管理處同樣利用堤坡性，在去年設置7公尺高瀑布滑草場，深受大小朋友喜愛。

今年更將以「台灣特色動物」為主題，從辰光橋至中山橋間長度約800公尺的空間，打造世界最大共融且全齡化的堤坡滑梯樂園，完工後將有31座特色滑梯及100種各式遊具設施。

園區內的遊戲場分為4主題，4月搶先露面啟用的有台灣獮猴溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬區、中華龜攀爬座、黑熊鞦韆及體健設施等部分遊憩設施。