因應新冠肺炎 台大雲林分院管制進出並調整探病時間
因應新冠肺炎疫情，台大醫院雲林分院即日起嚴格管制醫院進出人員，並調整一般及加護病房探病時間，會客每次限2名、陪病家屬每床限1名。
請民眾進入醫院內務必配戴外科醫療口罩，並攜帶健保卡或身分證件，院方入口處設立門禁管制，確認到訪民眾無發燒及呼吸道症狀，測量體溫、讀健保卡過卡，確定旅遊及接觸史無虞才能進入醫院內。
台大醫院雲林分院表示，請來院民眾由新醫療大樓門口進出，發燒病人請至急診就醫，非急診病人及家屬請由新醫療大樓（碑口路）)大門進出，舊醫療大樓因應管制問題則暫時關閉。
復健大樓僅限復健病人進出、精神大樓僅限精神科病人進出；一般病房探病每床限2名，時間分為上午11時30分至12時30分、晚間6至7點。加護病房探病每床限2名，時間為上午11點至11點30分、晚間7點至7點30分。
副院長劉宏輝表示，防疫視同作戰，為保障醫療照護工作人員安全，配合中央疫情指揮中心政策，加強對進出醫院人員控管。
為減少病人久候，目前院方已經將動線分流，分成門診與陪探病兩線作業，請來院就診病人持健保卡或身分證件及相關就診文件、檢查單、陪病證等進出，另外，門診陪同人員至多2名，所有訪客皆須採登記制，實名管控。
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