因應新冠肺炎 台大雲林分院管制進出並調整探病時間

去年春天，信義區A25灰撲撲圍籬換上了動物彩繪新衣；拿起手機掃描圍籬一角的QR Code，傳進耳裡的是知名DJ光禹錄製的導覽音訊；搖搖活動APP內建的擴增實境（AR），一隻隻烏黑綴著螢綠斑點的生物，活靈活現地在車水馬龍的大街上拍翅、跳躍——它有個很「台」的名字：「黑青」（Black and Blue Cosmos）。

2020-03-03 15:17