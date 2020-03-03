唯一設在都會區 第150座玉山圖書館啟用
第150座「玉山圖書館」今天下午在台南市東區博愛國小啟用，市長黃偉哲表示，這是第一座設在都會區的圖書館，期待讓好更好。玉山銀行董事長曾國烈勉勵國小生要大量閱讀，只要大量閱讀，就能在國中發揮累積的能量。
玉山銀行自2007年起推動閱讀，在資源匱乏或偏鄉地區學校設置玉山圖書館。台南市博愛國小位在市區，並非資源匱乏或在偏鄉區，但博愛國小設有國際英語村，推動雙語教育，且閱讀為特色課程，經玉山銀行深入了解，博愛國小團隊用心推動閱讀教育，且有改善閱讀空間的需求，決定捐贈台南第10座玉山圖書館。
為了讓圖書館具有獨特性，並與在地連結，特別結合英語村和東安坊王化園區特色來設計。今天下午由玉山銀行董事長曾國烈、台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝等人啟用。
黃偉哲表示，曾國烈是台南子弟，感謝他回饋家鄉，他強調，台南的圖書借閱率名列前茅，雙語推動排名僅次台北，而此一圖書館將使博愛國小好更好。
鄭新輝說，市長黃偉哲重視閱讀，上任後大力推動閱讀，讓閱讀向下扎根。目前台南市有16所學校推動雙語教育，且全領域較學，未來會趕上台北市。
博愛國小校長張慧芬表示，玉山圖書館設在英語村原接待中心，配合圖書館喬遷，全校師生進行人龍接力，用愛傳遞希望，也讓學生透過搬書活動，感受新舊傳承的喜悅與意義。
曾國烈感謝玉山世界卡友的愛心捐助，在偏遠地區或資源缺乏的國小捐建圖書館，他說，當完成第100座時，曾討論是否就此打住，但員工普遍建議應該再建第2個100座，因此繼續推動。他強調，閱讀力是學習的關鍵，特別是小學生若能大量閱讀，到了國中，累積的能量就會呈現，必須好好把握；他也鼓勵孩子除了大量閱讀，還須培養主動思考、快樂分享的習慣。
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