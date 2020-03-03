蘆洲海砂屋自主都更開拆 侯友宜頒顧問聘書

蘆洲區中山一路197巷內的3棟海砂屋，歷經10年煎熬，鋼筋裸露終於可以拆除重建，新北市長侯友宜特別到場視察，並頒發「自主更新諮詢顧問」聘書，給社區自主更新會理事長劉有祺先生，感謝他多方奔走促成。

新北市長侯友宜指出，從民國99年開始申請都更，但過程很不順利，直到我們推動「都更三箭」，希望用三箭的速度來改變新北的容貌，尤其我們特別委託專業技術團隊「新北市都市更新協會」另外新北市府在都更處外，又成立「都市更新推動辦公室」。

劉有祺表示，該案自99年申請至今，歷經與住戶、建商協調整合意見，終於塵埃落定，非常感謝市府團隊及民間團體的鼎力協助，讓住戶可以擁有一個安全的家。

蘆洲海砂屋自主更新案，將興建1棟地下3層、地上13層鋼筋混凝土建物，預計在111年底完工。侯友宜除了肯定住戶自主精神，也強調市府一定會站在最前面來協助大家，希望大家一起努力，翻轉新北城市風貌。