影／侯友宜視察計程車防疫 駕駛嘆：生意少一半

新北市的計程車數量高居全台之冠，為避免小黃成為防疫缺口，新北市長侯友宜今(3)日至三重重新橋下計程車司機服務中心視察，關心計程車防疫工作，表示新北市除了配售口罩給300多家計程車行外，交通局在轄內3處計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，呼籲計程車司機要勤洗手，如果載到沒戴口罩的乘客，就少交談降低感染風險。計程車司機高先生表示，現在因為新冠肺炎疫情影響，業績只剩下以前的一半，路上乘客明顯少很多，不同於當年SARS時期大家對疫情不太了解，現在運將們比較有警覺，也有比較多的資訊，認為台灣的防疫措施周全，應該會安全度過。

為了備戰逐漸往社區傳播發展的疫情，新北市目前17家主責醫院共有75個負壓隔離病房，若收治逾8成時就會啟動「清空計畫」，未來以新北聯醫三重院區做為收治病患的主責醫院。此外侯友宜表示，如果這項計畫實施後，將提供中央新村北側社會住宅共1076個床位給醫護人員休息使用。