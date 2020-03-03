汐止防洪牆景觀改造 加鋁板更新帆布美化

汐止和平街2巷的無名橋，橋上的護欄加高做為防洪牆，但是整個褪色髒污，鐵皮也嚴重生鏽，經市府水利局進行了茄苳溪和平街2巷無名橋的鋁板鐵皮更新及景觀改善工程，現在完成了，不僅變的很美觀，里民也都很讚賞。

城中里長廖福賢說，以前的話，雖然，裡面有用鐵板，但是外面那層是用帆布，那帆布經過時間一久，會有裂掉的情形，附近居民看到就會很緊張，假如水位提高的話，水會不會冒出來，現在改用鐵板，感覺上就會比較牢固。

廖福賢指出，我們茄苳溪和平街2巷這裡，去年就開始施工，重新改過後，這版面是用比較厚的鐵板，比之前只用帆布弄起來，現在感覺上很美觀，里民從這邊經過看到，都很讚賞。

市議員周雅玲表示，位於我們茄苳溪的無名橋，去年的時候有民眾反應旁邊護牆的部分，有剝離而且有鏽蝕的危險，那會勘後確實有類似狀況，雖然有帆布覆蓋，但是掀起來之後，裡面的板子的確鏽蝕的很嚴重，經過和市府水利局會勘後，他們已經把兩邊的防護牆，除了鐵板加強加厚之外，現在完成了，防汛期到了，也可以解除民眾的疑慮。