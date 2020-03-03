避免群聚活動 淡水福佑宮遶境、健行延期
每到農曆三月，就是淡水福佑宮媽祖遶境的大日子，因受到目前新型冠狀病毒的影響，因此管理委員會開會討論後，決定原本預定在農曆3月11日，國曆4月3日的福佑宮媽祖遶境活動延期，連同國曆3月28日的平安健行活動也要延期。
淡水福佑宮主委謝安棋表示，因為受到疫情影響，避免大行群聚活動，在上星期與管理委員會開會討論之後，決定原本預定在農曆3月11日，國曆4月3日的福佑宮媽祖遶境活動延期，連同國曆3月28日淡水媽福佑宮平安健行活動也延期。
主委謝安棋指出，以往在三月就是淡水媽祖宗教活動的高峰，平安健走每年都會有超過七千人以上參與，而遶境活動也有五千人以上，因此為要確實做好防疫工作，也將會在農曆三月二十日媽祖誕辰祈安法會當中，擲筊決定順延的日期。
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