雙溪高中弱勢生住宿 基金會贊助生活費

雙溪高中是東北角地區唯一一所完全中學，且設有學校宿舍，因為部分偏鄉在地弱勢學生，經雙溪公所積極與社會慈善基金會媒合，贊助弱勢學生在畢業前有足夠的生活費用，期望孩子能從中學習感恩並妥善利用善款，將來回報社會。

雙溪高中設有學生宿舍，除了有健身房、交誼廳，為響應防疫，最近也特別劃設了隔離房間，以及入口的體溫量測，住宿的除了有偏遠就讀學生，兩年前也開始有慈暉生入住，希望用學校老師同儕的愛心，帶給弱勢生良好的求學環境。

雙溪高中校長彭盛佐表示，弱勢生雖然有「家」可以待了，但生活及學費開銷仍是棘手問題，很感謝雙溪公所媒合了基金會做援助，今天特別向來到偏鄉的社會愛心，蘆洲慈惠堂基金會與中華仁道關懷協會傳達感激之意。

生活資助不只是讓弱勢生與一般學生站立同個基準點，也是提醒學生幫助他人的重要，希望孩子不用因為家庭、生活環境而怠忽課業，將來好好發展，便能成為樂善好施的榜樣。