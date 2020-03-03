汐止員警第一線服務 議員募酒精助防疫

武漢肺炎疫情持續延燒，除了學校要做好防疫措施，平時都站在第一線為民服務的員警們也一樣，今(3)日市議員張錦豪也將募集到的十桶酒精送到汐止警分局，用來消毒裝備、環境，希望讓第一線執勤員警，能在最安全衛生的環境下執勤。

市議員張錦豪表示，因為武漢疫情的關係，大家都很需要防疫物資，所以，錦豪特地向民間募集了十桶酒精，送給汐止警分局，讓站在第一線的同仁有更安全的防護，同時也要感謝分局員警守護我們汐止，給他們有多一層保障以外，他們在為民服務的同時，我們汐止的民眾也更安心。

這次酒精是由火車站附近的一間店家提供，議員張錦豪希望幫助學校之外，也協助辛苦的人民保母做好完善的防疫工作，尤其員警可能需要接觸受居家檢疫或是隔離民眾，做好更完善的防疫準備，就能讓第一線執勤員警，能在最安全衛生的環境下執勤。

汐止警分局長李宏振說，感謝張議員提供酒精來提供我們同仁使用，因為我們在執勤的時候，不止人員或裝備，常常都有需要消毒，來保障我們同仁跟民眾的安全，所以，這批酒精對我們來說，是非常的有需要。

李宏振指出，分局這邊因為跟民眾有第一線的接觸，所以，民眾進到派出所我們一定會先量體溫，如果有發燒狀況，我們會另外做安排處理，也請民眾來洽公能夠戴口罩，維護你我的安全。那酒精的部分，我們會用在器材、還有環境的消毒上。