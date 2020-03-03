輕軌進入淡水老街？ 3月中再辦說明會

新北市長侯友宜今前往淡水與里長進行座談會，其中淡海輕軌藍海線是否行駛淡水老街再度成為討論話題，新北捷運局表示，2013年辦理計畫時，綜合規畫有決議必須聽地方意見，預計3月中還會有說明會，屆時會提出路線方案，並與地方進行討論。

民安里長鄭英和指出，請市長保護淡水的金色水岸與淡水老街，這地方是國家的保障，請市長審社評估。長庚里長陳崇煌說，建議藍海線行駛到淡水紅毛城後，改以無人駕駛列車或嘟嘟車銜接到淡水老街。

侯友宜說，淡海輕軌藍海線是重大工程，感謝捷運局持續與地方溝通，未來路線若調整到水利地，水利單位也要給予協助，要興建藍海線一定會有不同意見，未來多數決定出方案要執行時，少數人要尊重多數人，拖也不是辦法。

新北捷運局指出，藍海線是否要進入老街，必須要聽取地方很多意見才能決定下一步，包含做不做、改路線、如何施工減少影響民眾等方式，都必須要跟地方再做研究，原訂2月26日要辦說明會，因新冠肺炎關係，將延到3月中舉辦。