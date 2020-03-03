輕軌進入淡水老街？ 3月中再辦說明會
新北市長侯友宜今前往淡水與里長進行座談會，其中淡海輕軌藍海線是否行駛淡水老街再度成為討論話題，新北捷運局表示，2013年辦理計畫時，綜合規畫有決議必須聽地方意見，預計3月中還會有說明會，屆時會提出路線方案，並與地方進行討論。
民安里長鄭英和指出，請市長保護淡水的金色水岸與淡水老街，這地方是國家的保障，請市長審社評估。長庚里長陳崇煌說，建議藍海線行駛到淡水紅毛城後，改以無人駕駛列車或嘟嘟車銜接到淡水老街。
侯友宜說，淡海輕軌藍海線是重大工程，感謝捷運局持續與地方溝通，未來路線若調整到水利地，水利單位也要給予協助，要興建藍海線一定會有不同意見，未來多數決定出方案要執行時，少數人要尊重多數人，拖也不是辦法。
新北捷運局指出，藍海線是否要進入老街，必須要聽取地方很多意見才能決定下一步，包含做不做、改路線、如何施工減少影響民眾等方式，都必須要跟地方再做研究，原訂2月26日要辦說明會，因新冠肺炎關係，將延到3月中舉辦。
捷運局說，3月中的說明會會提出3D模擬圖，而路線是否改到淡水河岸、閃掉淡水老街，這都會聽取地方意見，再做彙整，另外無人車進入老街，以現有技術評估為不可能，而嘟嘟車屬於遊具，依照規範不能行駛於一般道路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言