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新北無薪假人數從不到百人暴增至355人 有業者申請停業

聯合報 / 記者施鴻基王敏旭／新北即時報導

新北市受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本月全市無薪假勞工從不到百人暴增到355人；還有一家管理顧問業因疫情宣布停閉、資遣員工14人；另有6件因疫情產生的勞資爭議。

新北市勞工局勞資關係科長賴彥亨說，上月全新北市無薪假僅有4家31人，月底也僅一家飯店業申請無薪假58人，但本月才開始就有6家申請，一口氣增加到10家355人，其中包括一家KTV有131人、2家餐飲業138人，無薪假人數激增。2月有一家業者申請到上月29日止，並未延長。

目前10家業者都已取得勞工無薪假同意書，多數申請時間從2個半月到3個月不等，時間大多抓到6月底。

相關的勞資爭議則有6件，有4件是出國返台被要求前往醫院檢查並居家檢疫14天，雇主卻不支薪；1件是拒絕被浱往中國大陸被解雇；另有1件派遣業是雇主約定今年服務期滿勞工可升正職，卻碰上疫情，雇主以訂單不足停止升遷計畫。

至於因疫情停業部分，目前淡水亞太飯店雖傳出消息，卻未完成通報；全市迄今僅有一家管理顧問業申請資遣14人。

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