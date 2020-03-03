響應世界野生動植物日 新北推原生動植物復育呼應

今天是「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES，也稱華盛頓公約）以「維護地球所有生命（Sustaining all life on Earth）」為主題，新北市也推動原生動植物復育相互呼應。

每年3月3日為聯合國大會宣布的世界野生動植物日，也是CITES通過日子，為響應並提升大眾對野生動植物的關心，新北市農業局透過社區及校園推廣方式，推動原生動植物復育。

農業局表示，多年來持續關注在地野生動植物，包含在新店、烏來及石碇區復育栽種約47700株烏來杜鵑。

也將台灣百合從金山、萬里地區推廣至瑞芳、貢寮區，並栽種逾4萬株，更在平溪地區復育約7360株的艷紅鹿子百合。

另外，農業局也與三芝、石門區推動保育雷公蛙（台北赤蛙）棲息區域，與進行生態友善耕作的農民合作，在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道，讓牠順利復育。

農業局長李玟表示，復育除持續擴大群組數量外，對於保護森林溪流以及友善農田等生物棲地也十分重視，其中，地方社區及學校參與更是工作推動過程中不可或缺的力量。