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響應世界野生動植物日 新北推原生動植物復育呼應
今天是「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES，也稱華盛頓公約）以「維護地球所有生命（Sustaining all life on Earth）」為主題，新北市也推動原生動植物復育相互呼應。
每年3月3日為聯合國大會宣布的世界野生動植物日，也是CITES通過日子，為響應並提升大眾對野生動植物的關心，新北市農業局透過社區及校園推廣方式，推動原生動植物復育。
農業局表示，多年來持續關注在地野生動植物，包含在新店、烏來及石碇區復育栽種約47700株烏來杜鵑。
也將台灣百合從金山、萬里地區推廣至瑞芳、貢寮區，並栽種逾4萬株，更在平溪地區復育約7360株的艷紅鹿子百合。
另外，農業局也與三芝、石門區推動保育雷公蛙（台北赤蛙）棲息區域，與進行生態友善耕作的農民合作，在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道，讓牠順利復育。
農業局長李玟表示，復育除持續擴大群組數量外，對於保護森林溪流以及友善農田等生物棲地也十分重視，其中，地方社區及學校參與更是工作推動過程中不可或缺的力量。
隨著更多人嚮往和親近大自然，與大自然的相處模式就越顯重要，除了藉由復育野生動植物來世界呼應一同響應「世界野生動植物日」，也讓大眾看見新北原生動植物復育之美。
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