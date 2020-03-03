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「逆時中」查非法看護？北市衛生局：是依中央最新指示

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，國內第32例確診者為非法外籍看護，引起各界關注，中央政府還一度為是否清查非法看護爭論不休，流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近才表示不應追查，今天北市衛生局卻發電函要求各醫院加強病人自聘外籍看護加強管理，若發現非法應通報移民署處理，被外界認為是「逆時中」。

北市衛生局長黃世傑表示，據他了解，同仁在2月28日於中央地方防疫LINE群組收到衛福部傳出的訊息，主要是針對自聘外籍看護加強管理的相關因應措施，加上中央後續並未更新指令，因此才先向各醫院通知中央最新指示。

內容主要為「請各衞生局協助轉達所轄醫院，對病人自聘的外籍照服員應採取以下措施，加強管理：1、造冊管理，含姓名、居留證（或護照）、住址等。2、護理站每日發給每人一片口罩。3、每天量測體溫，有異常或有呼吸道症狀，要求家屬安排就醫，院方列管追蹤。4、要求全時配戴口罩及遵守洗手五時機。5、如發現沒有合法證件者，應通報移民署處理。」

黃世傑說，他認為非法看護在現階段仍是重要的照服人力，清查執法可能會造成人力短缺問題，但現階段防疫也應該做好，衛福部相關通知是好意保護看護人力，否則不會要求醫院每天發口罩給看護，只是至少現階段可先掌握；最重要的是，中央如果定調，應該明確在LINE群或發文告知地方到底應該怎麼做，否則對地方政府而言，中央較正式的最新指令仍是要求造冊管理，「應該不算逆時中吧？」

針對調查非法看護，聯合醫院副總院長璩大成則表示，去年底就與移民署合作，定期幫忙調查外籍看護，自從確診的非法外籍看護個案出現後，2月下旬就自主針對院區看護加強做全面調查，並每天更新資訊，約200多名患者家屬自聘看護，僅查有個位數是非法，目前院內的調查與衛生局發不發函通知無關。

外籍看護 移民署 衛生局

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