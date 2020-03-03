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爸媽看過來！台北東明托嬰中心40名額 明開放線上登記
台北市公共托嬰設施杯水車薪，屢遭外界詬病，位於東明社會住宅的托嬰中心，將於明天開放招生，可收托設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒共計40位，每月收費1萬1000元，招生時間為3月4日至3月16日的上午9點至下午5點止，民眾可至台北市社會局網站線上登記。
截至今年3月止，台北市共計75處公托，包括22家公辦民營托嬰中心、53處社區公共托育家園，可收托1546位2歲以下嬰幼兒。
位於東明社宅的托嬰中心，北市府委託社團法人中華兆陽文教發展協會經營管理，台北市社會局表示，該協會以蒙特梭利教育精神，為2歲以下嬰幼兒營造溫馨舒適的空間，尊重個別及適齡適性發展需求，以專業的照顧服務，讓嬰幼兒健康快樂長大。
北市府將於3月4日晚間7點、3月7日上午10點，在東明托嬰中心現場辦理招生說明會，3月19日上午10點在台北市社會局網站進行線上抽籤、公告抽籤結果，3月23日起分梯次收托；有送托需求的家長，可撥打電話2785-3848、2785-8750洽詢。
台北市社會局表示，為落實台北市打造優質平價、社區化與近便性的公托服務，市府積極建置足夠的托育量能，建立完善的公托機構，並且增加與政府合作的保母和托嬰中心，「凍漲」托育花費，盼為台北市的家長們減輕養育負擔。
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