圖書館有愛 具教師身分美女館員助偏鄉學子考試備戰

國中教育會考將在5月16、17日舉行，考生們面對複習備戰的最後關頭，新北市立圖書館萬里分館特別開設免費的「國文愛心教室」，由師大畢業，具有教師資格的美女館員義務教學，希望協助偏鄉學子考試備戰，很受學生歡迎。

「老師！這個題目要怎麼寫啊？」傍晚時分的萬里圖書館裡，館員化身義務家教，指導偏鄉學子寫作文，她是畢業於師大國文研究所，擁有合格教師證，曾擔任高中國文老師的萬里分館館員簡鈺蓉，下班後當起免費的義務國文家教。學生都說老師好親切，長得甜美，教得又好，很多人爭相報名。

簡鈺蓉說，107年分發至萬里分館服務後，發現萬里地區幾乎沒有補習班，學生遇到問題也沒有人可以問。有機會可以利用自己的所學與專長服務地方，覺得很開心，希望可以幫助有需要的孩子，讓他們課業更進步。

萬里分館主任蕭千惠表示，常看見到圖書館寫作業的學生，在桌子前呆坐半天，緊皺雙眉，卻寫不出作文。偏鄉的學習資源較為缺乏，隔代教養的情況亦相當普遍，因為防疫，開學延後，但國中會考已進入倒數階段，高中指考也即將啟動，圖書館因此結合館員專長，推出國語文「愛心教室」，提供國語文解題、作文教學、閱讀指導等課業輔導服務，希望協助有需要的偏鄉學子考試衝刺。

萬里分館國語文「愛心教室」，免費提供萬里區國、高中學子預約國語文課業輔導，服務時間為每周一至五下午5時到8時；周六上午8時30分到下午5時，採預約制，歡迎有需要的國高中學生，於開館時間電話或臨櫃預約，預約電話：（02）24924490。