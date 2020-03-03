躲在信義區的科技生物「黑青」公共藝術如何改變城市的虛實邊界？

台北文創天空創意節《傷口裡的光》——「黑青」就棲身在松山文創園區內。 圖片來源：日目視覺藝術

去年春天，信義區A25灰撲撲圍籬換上了動物彩繪新衣；拿起手機掃描圍籬一角的QR Code，傳進耳裡的是知名DJ光禹錄製的導覽音訊；搖搖活動APP內建的擴增實境（AR），一隻隻烏黑綴著螢綠斑點的生物，活靈活現地在車水馬龍的大街上拍翅、跳躍——它有個很「台」的名字：「黑青」（Black and Blue Cosmos）。

2019年的粉樂町展，緊密結合藝術、科技與地景，使城市延伸出虛擬時空，將城市打造為「無牆博物館」，提升了公共藝術的可親性，一舉拿下2019年臺北設計獎首獎——這場耳目一新的視覺策劃，出自日目視覺藝術（247 Visual Art）的陳普和黃顯勛之手。

這並非日目視覺藝術第一次受到矚目。2018年，他們以《黑青：日目圖像創作展》獲得金點設計標章；2019年再度以《傷口裡的光》獲得「臺北文創天空創意節」優選——一隻黝黑綴青斑的巨型蛇頸龍俯臥在松山文創園區，引起熱烈迴響。

用科技增加敘事感和時間性

「黑青」不是一隻生物，而是主責圖像創作的陳普，在研究所時創作的一系列作品。起初，僅是單純取樣於日常觀察到的種籽、果實、動植物等生命體，以墨汁繪製黑色塊面，運用螢光綠畫筆勾勒出有機線條；沒想到，一個、一個畫著，便逐步組合成各種角色的原型。

日目視覺藝術共同創辦人、團隊視覺總監的黃顯勛說，黑青，講的正是這些角色成長的歷程，「螢光綠就是跌倒而產生的瘀青或傷痕。」原來，黑青，真的是「瘀青」的台語發音。

陳普創作的黑青系列，線條抽象有機、形體充滿可能，又保有某種共通性；賦予讀者想像，辨識度也夠高。加上他就讀的實踐大學時尚與媒體設計研究所，是一個很實驗性的場域，兩人便決定加入數位元素——《黑青：日目圖像創作展》首展，便與好友「潘洛斯互動設計」的張峻瑜合作，為黑青開發專屬於的科技互動，打造成一個穿梭在現實與虛擬間的動態生態系統。

黑青AR效果。

首展先運用iBeacon技術，讓畫布上的黑青在虛擬空間裡「站起來」；而後更開發出黑青專屬手機 APP，透過虛擬實境技術，讓一隻隻「黑青」在使用者眼前放大、縮小、跳躍，嶄新的體驗讓大人與小孩都樂在其中，也削減了藝術作品的距離感。

創作團隊也因此陸續獲邀於臺北插畫藝術節、亞洲插畫藝術節、台東設計中心等處展出；更曾遠赴德國、肯亞、荷蘭、法國等地舉辦展演和工作坊。

擅長程式開發、亦有3D動畫設計背景的張峻瑜有設計背景，做AR時候也相當重視美學表現，例如有無陰影、陰影深淺等，賦予虛擬畫面一定程度的美感與真實感。

儘管科技結合表現突出，陳普依然強調，「說到底，技術還是要以作品要傳達的意念為核心，不會刻意追求技術導向，希望能夠創造良好的結合。」

張峻瑜也深表認同，「我們固然可以玩出更多不同的形式，但最重要的始終是作品要傳遞的訊息本身。」

重新思考公共藝術之於一座城市的可能

回顧「粉樂町」獲獎作品，陳普認為，其意義不僅是藝術與科技的交融，更讓他看見公共藝術與城市之間關係的無限可能——當觀眾在對應的AR Mark上使用APP與作品互動、聆聽導覽，不但可深入認識散布各地的作品，各個作品也在AR的虛實整合下彼此鏈結，進而。讓他思考，「公共藝術應該要讓大眾與社會產生連結，這樣的功能性有時甚至大於藝術傳遞的訊息本身。」

黃顯勛認為「公共藝術的存在，對一座城市愈來愈重要，」黃顯勛觀察，公共藝術現今承載的使命並不只是純然的觀看，更帶著活絡在地的目標，甚至可以是「城市的名片」——「瀨戶內國際藝術祭就是很好的例子。」

充分溝通，打造大眾有感的公共設計

日目視覺藝術團隊。

為擴大作品的影響力與公共性，日目視覺藝術也開始與公部門打交道。陳普認為，現在時機正好，「前面已經有太多人跟公部門打過交道，公部門愈來愈知道如何透過專業知識與設計師溝通。」

只是，公部門案與其他商業案較大的差別在於，公部門案子須考慮公共性，「設計師不能只想著如何表現設計，而要能創造出在地認同的連結性，」陳普說。

去年底為「北花線－回遊號」及國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」忙得焦頭爛額的黃顯勛則認為，「設計最難的是溝通，讓大家對於美的事物及欲傳達的意念感到認同，進而產生歸屬感，」他頓了一下，「就是一個說服的過程。」

近年設計力導入公共運輸政策，「北花線－回遊號」的突破讓人驚艷。圖片提供：台灣創意設計中心

舉例來說，2019年，他們承接國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」的視覺設計，光是乍聽難度不高的Logo設計就傷透腦筋。

「Startup Island TAIWAN」LOGO。圖片提供：國家發展委員會

為探索台灣創新創業的關鍵元素，先花一年梳理國內新創的歷史發展背景及各公司特色，訪談超過100位國內重要新創社群、團隊、意見領袖；同時徵詢美學專家、科技部與經濟部等代表的意見，經過數不清的激烈會議後，才凝聚出共識——以山脈在海洋上的倒影，呈現島的意象，並組合成「無限」符號，象徵新創界擁有無限可能、勇於挑戰的創業精神，產出代表台灣的新創品牌 Logo。

「過程真的是非常珍貴的經驗。」黃顯勛說。

黑青系列公共藝術作品的足跡正踏進台灣各地，包含羅東夜市、阿米斯音樂節現場，透過藝術，時而結合科技所碰撞出的能量，持續擾動街區；而日目視覺藝術也在一次次創作中蓄積能量，在疼痛之餘不斷蛻變進化。

「技術就像是其中一支畫筆，」張峻瑜有信心地說。之後也可能結合更多數位科技，為作品創造更多公共性，讓民眾參與更踴躍、更有感。

「全文轉載自未來城市(躲在信義區的科技生物「黑青」公共藝術如何改變城市的虛實邊界？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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