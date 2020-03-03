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小黃司機苦惱沒酒精 侯友宜：全力滿足
新北市長侯友宜今下午前往三重重新橋下計程車司機服務中心，視察防疫整備情形，有司機提出「酒精不夠」的狀況，侯友宜說，計程車是非常重要的大眾運輸，事後會跟交通局、衛生局協調，全力來滿足司機的需求。
新北交通局副局長林麗珠說，新北有2萬3千名計程車司機，除了交通部口罩配售給300多家計程車行、 50多家合作社及9500多位個人計程車行司機外，新北在「板橋溪南、中山橋及重新橋下」，設置消毒水及噴灑器裝備，讓司機免費消毒。
侯友宜說，特別關心新北計程車司機因為有中央加地方的協助，每位司機每天都有口罩可以戴，也提醒司機要鼓勵乘客上車後要戴口罩，沒有口罩就避免交談，有接觸時必須使用小瓶酒精進行消毒。
有長期跑機場的計程車司機說，最近載到外國旅客會有點恐慌，每次載完就就會到3處計程車服務中心，進行全車消毒。侯友宜也表示，因為不清楚乘客來自哪個國家，消毒要到位，市府會提供更多衛教，讓司機能夠安心。
林麗珠表示，出車前須完成量體溫、戴口罩，並針對車門把手、方向盤、扶手、座椅進行消毒；行車間司機、乘客全程配戴口罩，車上開空調、開窗戶通風，才有完整的防疫措施。
林麗珠說，交通局會不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，呼籲計程車司機、乘客搭車或在密閉空間，都要戴上口罩請要勤洗手，保護自己也保護別人。
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