雙溪國小附幼好幸福 新學期換寬敞採光新教室
雙溪國小是百年老校，附設幼兒園有61位幼兒，是臨近區域幼生最多的幼兒園。該校在新學期開心入新厝，爭取改善幼兒園環境設施設備，完成園舍屋頂防水隔熱，並更換教室高架地板、窗框及冷氣，提供師生更優質的學習環境，不怕雙溪蚊蟲多。
校方在施工的3個月期間，將幼生教室搬到圖書室，讓幼兒在工程進行期間也能安心學習。幼兒園主任黃芷苓說，本次改善工程讓活動室空間更大、採光充足，尤其在雨季時，幼兒有寬敞的室內空間進行大肌肉活動，鍛鍊孩子的體能。
雙溪國小校長葉永菁表示，幼兒園從本學年度開始，由教保輔導團專輔老師帶領規畫，設計一系列「雙溪三寶」在地主題課程，有山藥餅乾、野薑花水餃、毛蟹捉迷藏等，不僅提升幼兒的能力，更獲得家長的肯定。
一名家長林媽媽說，雙溪蚊蟲多，就擔心小朋友被咬，這次學校環境與教室整個翻新，讓家長更安心。
新北市教育局108學年度補助2860萬元，為54所公幼進行環境改造，也研編「我的新北我的家，在地化課程教學資源手冊」，期望透過空間營造及在地生活體驗自行，引導幼兒主動探索學習。
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