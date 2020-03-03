台北大學紙飛機路跑也延期

2020北大紙飛機路跑原訂本月7日登場，原本規畫4500人參賽，但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，先請請陸港澳跑者及從當地入境者不要參加，全額退費；起初計畫安排選手填寫健康自主調查表再下場，醫務人員待命，但疫情看來未趨緩，如今再宣布延期停賽。

初步規畫，完賽禮、物資、加價購、晶片押金和已寄出物資一律讓跑者當紀念品，本月16日到20日開放跑者到台北大學商學院一樓大廳領完賽禮及加價購商品，認號碼布不認人，可代領；晶片押金現換100元。

如果今年無法參加，將保留參賽資格到明年並折價，憑今年參賽證明，3公里跑者可折100元、10公里跑者200元、21公里300元，請保留訂單編號及繳款證明，以手機截圖即可。

憑參賽晶片，可到台北大學運動中心使用150元額度，包括2樓健身房、1樓羽球場、地下室游泳池，依照北大師生價計算，但限定單次使用且滿額消費，消費完畢即回收晶片，未達額度不退費，但可邀親友共同使用。