侯友宜：追查非法移工非當下優先事項

新北市長侯友宜今天說，萬事以防疫最優先，追查非法移工非新北市政府當下要優先處理，何況遭確診外籍看護還在醫院隔離，不急這時處罰，市府會按程序做好防疫再處理後續的事。

新冠肺炎確診案32是非法外籍臨時看護，外界呼籲因應對醫院超前部署時，藉機掃蕩非法外籍勞工，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2月29日說，「不贊成」現階段通報（醫院）非法外籍勞工，一旦清掉這些人，「誰來照顧患者？」

侯友宜上午在新北市蘆洲區接受媒體聯訪表示，有些被照顧者需外籍移工照顧，此刻防疫優先；侯友宜稍早在防疫應變會議也感謝長期照顧或養護機構雇主，將印尼文與越南文等防疫指引說明貼在被照顧者床頭，提醒移工注意防疫安全。

他說，新北有355家長照、養護機構與護理之家，市府已要求業者除量體溫與確認旅遊史、接觸史等，也要規範探病者時間。

侯友宜表示，有些業者規定探病者須在樓下會客室見親友，只限半小時，不得進照顧區。每區塊分區、分室、分流，鼓勵家屬以視訊會客，同一時段2名家屬為限，護理機構只限1人陪病，週日禁會客。

此外，他說，願分攤中央政府防疫能量，已找到並準備好3處簡易型集中檢疫場所，風光明媚，空氣良好，但不對外公布地點，萬一還有人在居家檢疫期間趴趴走，一定嚴格強制集中檢疫監管並收費。