台南中西區旅宿家數增加最多 客房營收成長近2億元

台南市觀光旅遊局統計，台南去年下半年與上半年相比，旅宿業家數成長最多者為中西區，客房營收成長近2億元，觀旅局表示，台南市長黃偉哲上任後將觀光旅遊視為重要施政目標之一，這也是台南的核心競爭力。

台南去年觀光人數達2289萬人次，較107年增加81萬人次。台南市中西區去年下半年較上半年增加20家旅宿業家數，其次為安平區增加5家；客房收入部分，則以中西區增加逾1億7千萬元最多，其次分別為安平區、白河區、歸仁區及南區。

去年中央祭出春遊及秋冬遊二波國旅補助，台南市觀旅局以春、夏、秋、冬四季主題特色活動，推動全年城市觀光行銷，其中，今年首度在美術館2館舉辦的「森山市集」，2天活動就吸引逾2萬多人次參與，深受遊客好評。

台南市近年利用各區特色資源結合擴展觀光效益，台南市政府也創首例以公務機關名義與全球最大訂房平台Booking.com合作，協助旅宿業者開拓電商通路。