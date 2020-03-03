台南中西區旅宿家數增加最多 客房營收成長近2億元
台南市觀光旅遊局統計，台南去年下半年與上半年相比，旅宿業家數成長最多者為中西區，客房營收成長近2億元，觀旅局表示，台南市長黃偉哲上任後將觀光旅遊視為重要施政目標之一，這也是台南的核心競爭力。
台南去年觀光人數達2289萬人次，較107年增加81萬人次。台南市中西區去年下半年較上半年增加20家旅宿業家數，其次為安平區增加5家；客房收入部分，則以中西區增加逾1億7千萬元最多，其次分別為安平區、白河區、歸仁區及南區。
去年中央祭出春遊及秋冬遊二波國旅補助，台南市觀旅局以春、夏、秋、冬四季主題特色活動，推動全年城市觀光行銷，其中，今年首度在美術館2館舉辦的「森山市集」，2天活動就吸引逾2萬多人次參與，深受遊客好評。
台南市近年利用各區特色資源結合擴展觀光效益，台南市政府也創首例以公務機關名義與全球最大訂房平台Booking.com合作，協助旅宿業者開拓電商通路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言