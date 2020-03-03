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無人機飛行場域惹議 台南將朝負面表列規畫
無人機飛行場域近來引發熱議，台南市多個環團批評新法是「雞籠政策」，許多原本能飛的地方都不能飛，台南市長黃偉哲今天表示，將積極朝向負面表列方式規畫，交通局已廣納產官學界、民間團體等意見，朝減少無人機飛航的管制限制，擴大飛行場域可行性的方向規畫。
交通局長王銘德表示，3月31日將實施民用航空法新增的遙控無人機管理專章，並授權地方政府管理轄內飛行場域，市長黃偉哲相當重視無人機產業未來發展，指示交通局朝降低民眾不便性的方向規畫，除了必要飛航安全管制區域，盡可能開放飛行場域。
王銘德指出，無人機飛行場域公告方式有正面表列許可飛行場域、負面表列禁止飛行場域2種方式，台南市政府近期採納相關團體對2種公告方式的意見後，台南市無人機飛行場域採行負面表列公告禁止飛行場域，交通局也將邀集產官學界等單位了解各禁飛場域，盡快完成公告，讓飛友有遵行的方向。
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