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抗疫情影響業績 新北最大國際採洽會提早到7月用視訊辦

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市每年一度的大型採購商洽會原在9月舉行，去年採洽會就設置視訊媒合區。報系資料照
新北市每年一度的大型採購商洽會原在9月舉行，去年採洽會就設置視訊媒合區。報系資料照

新北市每年一度的大型採購商洽會原在9月舉行，因新冠肺炎疫情影響業績，廠商希望可以提前，新北市經發局訂今年的「智慧樂齡暨健康產業視訊商洽會」提早到7月舉行，並一律改採視訊舉行，目前經發局正和40家國際買者談需求，大部分回覆可提早用視訊進行。

新北市的國際採洽今年主題仍主推生技銀髮、高齡照護輔具及物聯網應用，去年採洽會就設置視訊媒合區，算是試辦，沒想到今年因為疫情將全面派上用場。

今年業者反應，因為肺炎疫情影響業績，希望可以提前辦。經發局將統一請賣家到台北新板希爾頓飯店，分開包廂進行國際視訊，配合國際買家時差，第一天將從下午1點半到晚上10點，第二天將由上午9點到傍晚5點半。

經發局已經著手調查國際買家需求，看可否提早進行視訊採購，國際買家普遍回覆可行。40個國際買家邀請中，包括歐美10家、中國大陸10家、東北亞10家及東南亞10家。

經發局表示，將採用統一軟體，如中華電信會議平台，可多方視訊且錄影，但還不是最終方案，將錄製操作教學。

此外，新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情（新冠肺炎）第20次應變會議時，表示雖然大型活動不辦，或盡量改視訊進行，經濟上的活絡要持續行銷，不要把經濟產業悶住窒息了，這不是我們樂見。

經發局表示，針對商圈、飯店、觀光工廠受新冠肺炎疫情影響，實體通路客源下滑，與東森購物平台合作，推出電商平台「新北專區」，協助店家將商品上架電商，以虛擬通路帶動買氣，電商平台「新北專區」（https://www.economic.ntpc.gov.tw/News/Page/2124）。

新北市每年一度的大型採購商洽會原在9月舉行。圖／新北市經發局提供
新北市每年一度的大型採購商洽會原在9月舉行。圖／新北市經發局提供

新冠肺炎 疫情

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