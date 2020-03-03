還是量了！進出新北市府今開始量體溫

台北市政府大樓從昨起管制出入口並量測體溫，新北市長侯友宜昨受訪表示，會視疫情的整個發展越來越嚴格。新北市府今起也開始管制出入口，並開始量體溫，新北研考會指出，若耳溫超過38度者，會提供口罩，請其儘速就醫。

侯友宜昨表示，新北市早在前兩三個禮拜，已經要求所有的同仁、局處首長一定要超前部署，除了在密閉空間原則上盡量把口罩戴起來以外，也會用額溫槍量體溫，有發燒的在家裡自主健康管理。

侯友宜昨還提到，特別要求進出電梯時，在電梯裡面不要交談；至於民眾部分也會採取更嚴格的方式來防疫，敬請民眾安心，到新北市來洽公都有自主健康的管理，也要求民眾來一起配合。

新北研考會也從今天開始，上午8時至下午5時30分實施出入口管制，使用紅外線體溫測量儀、熱顯像儀、額溫槍等儀器量測體溫。行政大樓量測定點為南大門、北一門、北二門及B1東、西側車道。